Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 gibi yapımlar günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 19 Ocak 2026 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralamasında birinci olan yapım...