        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ocak 2026 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralamasında birinci kim oldu?

        19 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Eyyvah Eyvah 2 ve Star TV'de Otel Transilvanya 3 filmleri sinemaseverlerle buluştu. ATV'de A.B.İ. ve Now TV'de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. İzledikleri yapımların ABC1, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Ocak 2026 reyting sonuçları sıralaması...

        Giriş: 20.01.2026 - 08:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:05
        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 gibi yapımlar günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 19 Ocak 2026 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralamasında birinci olan yapım...

        19 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        19 OCAK 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        19 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        19 OCAK 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
