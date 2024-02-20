19 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?
Reytinglerde rekabet sürüyor. Her gün birbirinden farklı yapımlar, reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün ekranlarda gündüz kuşağının yanı sıra Ömer, Survivor All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Peki, 19 Şubat Pazartesi yani dün en çok ne izlendi? İşte, 19 Şubat Pazartesi AB ve total reyting sıralaması...
Dün akşam ekranlarda birçok dizi ve film vardı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile Hızlı Ve Öfkeli 9 filmi seyirci ile buluştu. Bunun dışında; dizi kuşağında ise Ömer, Survivor All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Safir yapımlarının yeni bölümleri vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 19 Şubat AB ve total reyting sıralaması...
19 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
19 ŞUBAT 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.