Dün akşam ekranlarda birçok dizi ve film vardı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile Hızlı Ve Öfkeli 9 filmi seyirci ile buluştu. Bunun dışında; dizi kuşağında ise Ömer, Survivor All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Safir yapımlarının yeni bölümleri vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 19 Şubat AB ve total reyting sıralaması...