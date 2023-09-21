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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 20 Eylül reyting sonuçları: MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence! AB ve total reyting sıralaması

        20 Eylül reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 20 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:16 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:16
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        20 Eylül reyting sonuçları günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        20 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        20 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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