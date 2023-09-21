20 Eylül reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 20 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.
Giriş: 21.09.2023 - 08:16 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:16
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20 Eylül reyting sonuçları günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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20 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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20 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer