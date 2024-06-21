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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Haziran 2024: Perşembe günü AB ve Total reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Güldür Güldür, Alan, Masterchef

        Dün akşamın reyting sonuçları nasıl? 20 Haziran'da reyting birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Güldür Güldür, MasterChef ve Alan gibi çeşitli yapımlar seyircileri ile buluştu. Peki, 20 Haziran'ın reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:31
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        Reytinglerde zirve yarışı dün akşam da devam etti. Güldür Güldür, MasterChef ve Alan gibi yapımların yanı sıra EURO 2024 maçları da dün akşam ekranlarda izleyici ile buluştu. İşte dün akşamın reyting birincisi...

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        20 HAZİRAN TOTAL VE AB REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Dün akşamın reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz...

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