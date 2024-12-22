21 Aralık Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?
Televizyon ekranlarında her gün dizi, film ve eğlence programları gibi pek çok yapım izleyiciyle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara yükseliyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 21 Aralık Cumartesi gününe ait AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
Televizyon ekranlarında Cumartesi günü birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan yapımlar arasında bazıları ilk 100'e girerken, bazıları ise ilk 10'a yükselerek yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 21 Aralık Cumartesi 2024 total ve AB reyting sıralaması...
21 ARALIK CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
21 ARALIK CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI