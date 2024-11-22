Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları tablosunu araştırıyor. 21 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan Gü Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Sahipsizler, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Karınca Adam ve Yaban Arısı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...