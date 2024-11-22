Reyting sonuçları 21 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
21 Kasım Perşembe günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Dün akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Dayı: Bir Adamın Hikayesi, TRT 1'de Karınca Adam ve Yaban Arısı, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları tablosunu araştırıyor. 21 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan Gü Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Sahipsizler, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Karınca Adam ve Yaban Arısı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...
21 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
21 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
21 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI