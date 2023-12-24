Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 23 Aralık Cumartesi 2023! Dünkü reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 23 Aralık Cumartesi hangi yapım birinci oldu?

        23 Aralık Cumartesi günü ekranda, MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi birçok yapım seyirciyle buluştu. Peki, hangi dizi dünkü reyting rekabetinde birinci geldi? İşte, 23 Aralık 2023 Cumartesi reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Aralık Cumartesi günü MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show gibi farklı kategorideki birçok yapım birinci olmak için yarıştı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cumartesi birinci olan yapım ve reyting sonuçları...

        2

        23 ARALIK 2023 REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Fred'in cezası açıklandı!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'