Reyting sonuçları açıklanıyor! 23 Aralık Cumartesi hangi yapım birinci oldu?
23 Aralık Cumartesi günü ekranda, MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi birçok yapım seyirciyle buluştu. Peki, hangi dizi dünkü reyting rekabetinde birinci geldi? İşte, 23 Aralık 2023 Cumartesi reyting sonuçları...
Giriş: 24.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:24
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23 Aralık Cumartesi günü MasterChef, Gönül Dağı, Adım Farah, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show gibi farklı kategorideki birçok yapım birinci olmak için yarıştı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cumartesi birinci olan yapım ve reyting sonuçları...
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23 ARALIK 2023 REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık