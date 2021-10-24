23 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

23 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz haftaki Cumartesi gününe ait reyting sonuçları ise şu şekilde: