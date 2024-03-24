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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 23 Mart 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yan Oda

        Reytinglerde zirve yarışı! 23 Mart Cumartesi reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reytinglerde birincilik yarışı her gün devam ediyor. 23 Mart dün akşam kuşağında Yan Oda, Korkma Ben Yanındayım, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Üç Kız Kardeş AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. İşte, 23 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:17
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        Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda takip ettiği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için 24 Mart dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 24 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        23 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        23 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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