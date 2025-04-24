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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Nisan 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla... AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 23 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 23 Nisan Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.04.2025 - 08:52
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 23 Nisan Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor ve Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        23 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        23 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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