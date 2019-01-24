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Reyting sonuçları 23 Ocak 2019 Çarşamba! İşte reyting birincisi

Reyting birincisi ne oldu? sorusu dün akşamki programların ardından merak ediliyor. Dün akşam Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete dizileri ekranlardaydı. İşte 23 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları

Giriş: 24.01.2019 - 10:26 | Güncelleme:  

Reyting sonuçları 23 Ocak Çarşamba için açıklandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar kıyasıya rekabet içerisindeydi. Bu rekabet içinde öne çıkan üç dizi ise Diriliş Ertuğrul, Jet Sosyete ile Sen Anlat Karadeniz oldu. 23 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları haberimizde. 

REYTİNG SONUÇLARI - 23 OCAK ÇARŞAMBA

23 Ocak 2019 Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete reyting yarışında rekabet içindeydi. İşte sonuçlar:

Total Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1DIRILIS ERTUGRULTRT 123-01-201920:58:0823:45:25DIZILER15.0330.34
2SEN ANLAT KARADENIZATV23-01-201920:31:5424:17:12DIZILER10.9922.65
3DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 123-01-201920:01:2820:58:08DIZILER7.7817.07
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX23-01-201919:00:0220:00:31HABER PROGRAMLARI7.7319.42
5SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)ATV23-01-201920:00:0720:31:54DIZILER6.4214.51
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV23-01-201909:59:4712:59:57GERCEK YASAMLAR5.4926.38
7ESRA EROL'DAATV23-01-201916:31:5518:48:10GERCEK YASAMLAR4.4914.57
8SHOW ANA HABERSHOW TV23-01-201918:54:4420:00:13HABER PROGRAMLARI4.4511.25
9YAPARSIN ASKIMFOX23-01-201920:01:1823:49:18EGLENCE PROGRAMLARI4.449.17
10ZUHAL TOPAL'LA SOFRADAFOX23-01-201916:14:3018:59:57EGLENCE PROGRAMLARI4.2914.02

AB Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1DIRILIS ERTUGRULTRT 123-01-201920:58:0823:45:25DIZILER14.8333.68
2FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX23-01-201919:00:0220:00:31HABER PROGRAMLARI7.3723.84
3DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 123-01-201920:01:2820:58:08DIZILER7.0918.53
4JET SOSYETETV823-01-201920:24:4523:20:37DIZILER5.6612.85
5SEN ANLAT KARADENIZATV23-01-201920:31:5424:17:12DIZILER5.0211.67
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV23-01-201909:59:4712:59:57GERCEK YASAMLAR4.4329.39
7DOGRUSU NE?TRT 123-01-201919:57:2120:01:16HABER PROGRAMLARI3.299.72
8YAPARSIN ASKIMFOX23-01-201920:01:1823:49:18EGLENCE PROGRAMLARI3.077.24
9JET SOSYETE (OZET)TV823-01-201919:18:2520:24:45DIZILER3.048.97
10SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)ATV23-01-201920:00:0720:31:54DIZILER3.028.24

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1DIRILIS ERTUGRULTRT 123-01-201920:58:0823:45:25DIZILER17.3535.69
2FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX23-01-201919:00:0220:00:31HABER PROGRAMLARI8.3223.68
3DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 123-01-201920:01:2820:58:08DIZILER8.2519.38
4SEN ANLAT KARADENIZATV23-01-201920:31:5424:17:12DIZILER7.2815.31
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV23-01-201909:59:4712:59:57GERCEK YASAMLAR4.7228.1
6SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)ATV23-01-201920:00:0720:31:54DIZILER4.4910.94
7JET SOSYETETV823-01-201920:24:4523:20:37DIZILER4.379
8YAPARSIN ASKIMFOX23-01-201920:01:1823:49:18EGLENCE PROGRAMLARI4.198.94
9SHOW ANA HABERSHOW TV23-01-201918:54:4420:00:13HABER PROGRAMLARI3.6710.54
10DOGRUSU NE?TRT 123-01-201919:57:2120:01:16HABER PROGRAMLARI3.639.42

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