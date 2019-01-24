Reyting sonuçları 23 Ocak Çarşamba için açıklandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar kıyasıya rekabet içerisindeydi. Bu rekabet içinde öne çıkan üç dizi ise Diriliş Ertuğrul, Jet Sosyete ile Sen Anlat Karadeniz oldu. 23 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları haberimizde.
REYTİNG SONUÇLARI - 23 OCAK ÇARŞAMBA
23 Ocak 2019 Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete reyting yarışında rekabet içindeydi. İşte sonuçlar:
Total Reyting Sonuçları
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|BAŞLANGIÇ SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|23-01-2019
|20:58:08
|23:45:25
|DIZILER
|15.03
|30.34
|2
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|23-01-2019
|20:31:54
|24:17:12
|DIZILER
|10.99
|22.65
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|23-01-2019
|20:01:28
|20:58:08
|DIZILER
|7.78
|17.07
|4
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|23-01-2019
|19:00:02
|20:00:31
|HABER PROGRAMLARI
|7.73
|19.42
|5
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|23-01-2019
|20:00:07
|20:31:54
|DIZILER
|6.42
|14.51
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|23-01-2019
|09:59:47
|12:59:57
|GERCEK YASAMLAR
|5.49
|26.38
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|23-01-2019
|16:31:55
|18:48:10
|GERCEK YASAMLAR
|4.49
|14.57
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|23-01-2019
|18:54:44
|20:00:13
|HABER PROGRAMLARI
|4.45
|11.25
|9
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|23-01-2019
|20:01:18
|23:49:18
|EGLENCE PROGRAMLARI
|4.44
|9.17
|10
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|23-01-2019
|16:14:30
|18:59:57
|EGLENCE PROGRAMLARI
|4.29
|14.02
AB Reyting Sonuçları
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|BAŞLANGIÇ SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|23-01-2019
|20:58:08
|23:45:25
|DIZILER
|14.83
|33.68
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|23-01-2019
|19:00:02
|20:00:31
|HABER PROGRAMLARI
|7.37
|23.84
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|23-01-2019
|20:01:28
|20:58:08
|DIZILER
|7.09
|18.53
|4
|JET SOSYETE
|TV8
|23-01-2019
|20:24:45
|23:20:37
|DIZILER
|5.66
|12.85
|5
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|23-01-2019
|20:31:54
|24:17:12
|DIZILER
|5.02
|11.67
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|23-01-2019
|09:59:47
|12:59:57
|GERCEK YASAMLAR
|4.43
|29.39
|7
|DOGRUSU NE?
|TRT 1
|23-01-2019
|19:57:21
|20:01:16
|HABER PROGRAMLARI
|3.29
|9.72
|8
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|23-01-2019
|20:01:18
|23:49:18
|EGLENCE PROGRAMLARI
|3.07
|7.24
|9
|JET SOSYETE (OZET)
|TV8
|23-01-2019
|19:18:25
|20:24:45
|DIZILER
|3.04
|8.97
|10
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|23-01-2019
|20:00:07
|20:31:54
|DIZILER
|3.02
|8.24
ABC1 Reyting Sonuçları
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|BAŞLANGIÇ SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|23-01-2019
|20:58:08
|23:45:25
|DIZILER
|17.35
|35.69
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|23-01-2019
|19:00:02
|20:00:31
|HABER PROGRAMLARI
|8.32
|23.68
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|23-01-2019
|20:01:28
|20:58:08
|DIZILER
|8.25
|19.38
|4
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|23-01-2019
|20:31:54
|24:17:12
|DIZILER
|7.28
|15.31
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|23-01-2019
|09:59:47
|12:59:57
|GERCEK YASAMLAR
|4.72
|28.1
|6
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|23-01-2019
|20:00:07
|20:31:54
|DIZILER
|4.49
|10.94
|7
|JET SOSYETE
|TV8
|23-01-2019
|20:24:45
|23:20:37
|DIZILER
|4.37
|9
|8
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|23-01-2019
|20:01:18
|23:49:18
|EGLENCE PROGRAMLARI
|4.19
|8.94
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|23-01-2019
|18:54:44
|20:00:13
|HABER PROGRAMLARI
|3.67
|10.54
|10
|DOGRUSU NE?
|TRT 1
|23-01-2019
|19:57:21
|20:01:16
|HABER PROGRAMLARI
|3.63
|9.42
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