Reyting sonuçları 23 Ocak Çarşamba için açıklandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar kıyasıya rekabet içerisindeydi. Bu rekabet içinde öne çıkan üç dizi ise Diriliş Ertuğrul, Jet Sosyete ile Sen Anlat Karadeniz oldu. 23 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI - 23 OCAK ÇARŞAMBA

23 Ocak 2019 Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete reyting yarışında rekabet içindeydi. İşte sonuçlar:

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE 1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 23-01-2019 20:58:08 23:45:25 DIZILER 15.03 30.34 2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 23-01-2019 20:31:54 24:17:12 DIZILER 10.99 22.65 3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 23-01-2019 20:01:28 20:58:08 DIZILER 7.78 17.07 4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 23-01-2019 19:00:02 20:00:31 HABER PROGRAMLARI 7.73 19.42 5 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 23-01-2019 20:00:07 20:31:54 DIZILER 6.42 14.51 6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23-01-2019 09:59:47 12:59:57 GERCEK YASAMLAR 5.49 26.38 7 ESRA EROL'DA ATV 23-01-2019 16:31:55 18:48:10 GERCEK YASAMLAR 4.49 14.57 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-01-2019 18:54:44 20:00:13 HABER PROGRAMLARI 4.45 11.25 9 YAPARSIN ASKIM FOX 23-01-2019 20:01:18 23:49:18 EGLENCE PROGRAMLARI 4.44 9.17 10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 23-01-2019 16:14:30 18:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 4.29 14.02

AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE 1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 23-01-2019 20:58:08 23:45:25 DIZILER 14.83 33.68 2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 23-01-2019 19:00:02 20:00:31 HABER PROGRAMLARI 7.37 23.84 3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 23-01-2019 20:01:28 20:58:08 DIZILER 7.09 18.53 4 JET SOSYETE TV8 23-01-2019 20:24:45 23:20:37 DIZILER 5.66 12.85 5 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 23-01-2019 20:31:54 24:17:12 DIZILER 5.02 11.67 6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23-01-2019 09:59:47 12:59:57 GERCEK YASAMLAR 4.43 29.39 7 DOGRUSU NE? TRT 1 23-01-2019 19:57:21 20:01:16 HABER PROGRAMLARI 3.29 9.72 8 YAPARSIN ASKIM FOX 23-01-2019 20:01:18 23:49:18 EGLENCE PROGRAMLARI 3.07 7.24 9 JET SOSYETE (OZET) TV8 23-01-2019 19:18:25 20:24:45 DIZILER 3.04 8.97 10 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 23-01-2019 20:00:07 20:31:54 DIZILER 3.02 8.24

ABC1 Reyting Sonuçları