        REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 24 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları, televizyonda hangi içeriklerin izleyiciler tarafından daha çok tercih edildiğini ve izleme alışkanlıklarının hangi yönde şekillendiğini gösteriyor. Bu veriler, yapımcılar ve televizyon kanallarının içerik stratejilerini belirlermelerine yardımcı oluyor. 24 Ağustos Pazar günü Şark Bülbülü, Kutsal Damacana 4, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Çok Güzel Hareketler 2, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 24 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 07:24 Güncelleme: 25.08.2025 - 07:26
        
        
        1

        Günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları, televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımları ortaya koyuyor. AB ve Total sıralaması dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve gündüz kuşağı programları gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda izleyicilerin hangi tür içerikleri tercih ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 24 Ağustos 2025 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total tablosu…

        2

        24 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Ağustos Pazar günü Show TV’de Şark Bülbülü, Now TV’de Kutsal Damacana 4, TRT 1’de Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmleri yayınlandı.

        Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı yeni bölümüyle ekranlara geldi.

        ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        24 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        24 AĞUSTOS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        24 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5
