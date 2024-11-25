Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 24 Kasım Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Gizli Bahçe, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Annem Ankara, Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yayınlandı. Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe final yaparak ekranlara veda etti. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Kasım 2024 Pazar reyting sonuçları birincisi…