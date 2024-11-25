Reyting sonuçları 24 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 24 Kasım 2024 Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe final bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 24 Kasım Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Gizli Bahçe, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Annem Ankara, Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yayınlandı. Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe final yaparak ekranlara veda etti. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Kasım 2024 Pazar reyting sonuçları birincisi…
24 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
24 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
24 KASIM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI