Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Şubat Salı akşamı Bahar, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Şubat 2025 Salı reyting birincisi…