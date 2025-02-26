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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Şubat 2025: Bahar, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Leyla... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 25 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 25 Şubat 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Kanal D'de Uzak Şehir, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:33
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Şubat Salı akşamı Bahar, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Şubat 2025 Salı reyting birincisi…

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        25 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve ardından haberimize eklenecektir.

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        25 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        25 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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