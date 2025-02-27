Reyting sonuçları 26 Şubat 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet.., TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de ise King Kong filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 26 Şubat Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 26 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Survivor, King Kong yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 26 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...
26 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI