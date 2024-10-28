Reyting sonuçları 27 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 27 Ekim Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Mahalleden Arkadaşlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Kirli Sepeti, Star TV'de Power Rangers, Show TV'de Deha, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Ekim 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 27 Ekim Pazar akşamı yayınlanan Mahalleden Arkadaşlar, Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Kirli Sepeti, Power Rangers, Deha, MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...
27 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
27 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
27 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI