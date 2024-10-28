Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Ekim 2024: Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 27 Ekim Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Mahalleden Arkadaşlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Kirli Sepeti, Star TV'de Power Rangers, Show TV'de Deha, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Ekim 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:47 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 27 Ekim Pazar akşamı yayınlanan Mahalleden Arkadaşlar, Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Kirli Sepeti, Power Rangers, Deha, MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...

        2

        27 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        27 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        27 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        27 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Adana ve Çanakkale'de korkutan depremler
        Adana ve Çanakkale'de korkutan depremler
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Pezeşkiyan: İsrail'e uygun yanıtı vereceğiz
        Pezeşkiyan: İsrail'e uygun yanıtı vereceğiz
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"