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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 28 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        28 Eylül Perşembe günü ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. 28 Eylül Perşembe günü ekrana gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler, MasterChef All Star yapımları reyting yarışında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 28 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:02
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        Dünün reyting sonuçları için geri sayım başladı. Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, FOX TV'de Hudutsuz Sevda ve TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 28 Eylül Perşembe dünün reyting sonuçları...

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        28 EYLÜL DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Eylül dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total ve AB dünün reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacak.

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        21 EYLÜL GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1.sırada Atv'de Aldatmak, 2. sırada Kanal D'de Dilek Taşı, 3.sırada Atv'de Müge Anlı Tatlı Sert yer aldı. AB reyting sonuçlarına göre 1.sırada Masterchef Türkiye All Star, 2.sırada Aldatmak ve 3.sırada Dilek Taşı yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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