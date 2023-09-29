REYTİNG SONUÇLARI 28 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 28 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları için geri sayım başladı. Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, FOX TV'de Hudutsuz Sevda ve TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 28 Eylül Perşembe dünün reyting sonuçları...