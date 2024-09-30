29 Eylül Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Dağ 2, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kirli Sepeti yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Eylül reyting sonuçları sıralaması…