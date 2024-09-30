Reyting sonuçları 29 Eylül 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Dağ 2, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Kirli Sepeti, MasterChef Türkiye ve Deha günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 29 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
29 Eylül Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Dağ 2, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kirli Sepeti yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Eylül reyting sonuçları sıralaması…
29 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
29 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
29 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI