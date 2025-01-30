Reyting sonuçları 29 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 29 Ocak Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
29 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
29 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI