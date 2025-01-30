Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Ocak 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 29 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 29 Ocak Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        2

        29 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        29 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?