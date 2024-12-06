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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Aralık 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Holding... Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. ATV'de ise yeni dizi Holding ekran yolculuğuna başladı. Peki, 5 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:37
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        5 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, Now’da Hudutsuz Sevda, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlandı. ATV’de yeni dizi Holding ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi, Star TV’de ise Hayalimdeki Düğün filmleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 5 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

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        5 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları seyirciler tarafından merak ediliyor.

        5 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        5 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        5 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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