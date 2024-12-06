5 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları seyirciler tarafından merak ediliyor.

5 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.