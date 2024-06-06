Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 5Haziran 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...