Reyting sonuçları 7 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total'de hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, NOW TV'de Kıskanmak dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken Kanal D'de Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve Total'de Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak reyting sıralaması nasıl? İşte 7 Ekim 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması…
7 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
7 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
7 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI