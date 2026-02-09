Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Şubat 2026: Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Milyoner, Survivor… ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 8 Şubat 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Teşkilat ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Süt Kardeşler filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Şubat 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:39
        1

        Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ABC, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 8 Şubat Pazar akşamı Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Beyaz’la Joker, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Süt Kardeşler gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 8 Şubat 2026 reyting sonuçları…

        2

        8 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        8 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        3

        8 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        8 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        8 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
