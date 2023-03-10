Dünün reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de 9 Mart akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlara göre belirlenecek. 9 Mart Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımları reyting sıralamasında ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, Total ve AB 9 Mart dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...