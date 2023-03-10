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Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Mart dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, takip ettiği dizinin ilk sırada yer almasını isteyen seyircilerin gündeminde yer alıyor. 9 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar dünün reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Total ve AB reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım merakla araştırılıyor. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe dünün reyting sıralaması tablosu...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 9 Mart 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de 9 Mart akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlara göre belirlenecek. 9 Mart Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımları reyting sıralamasında ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, Total ve AB 9 Mart dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
  • REYTİNG SONUÇLARI 9 Mart 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

    9 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    9 Mart Perşmbe akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 9 Mart 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

    9 MART AB REYTİNG SONUÇLARI
  • REYTİNG SONUÇLARI 9 Mart 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA 2 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    CANDAKİ KIZ

    ALDATMAK

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    ALSANCAK

    ATV ANA HABER

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    ESRA EROL'DA

    CAMDAKİ KIZ - ÖZET

    ALDATMAK - ÖZET

     

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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