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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kardelenler... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 9 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 9 Şubat 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı yayınlanırken Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:47
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2, İnci Taneleri yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Şubat 2025 Pazar reyting birincisi…

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        9 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve ardından haberimize eklenecektir.

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        9 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        9 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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