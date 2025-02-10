Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2, İnci Taneleri yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Şubat 2025 Pazar reyting birincisi…