Reyting sonuçları 21 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan yayın hayatına başladı. TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Sezonu açtı. Peki, 21 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV’de Kalpazan, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kanal D’de Güzel Aşklar Diyarı, Star TV'de Jhon Wick, ATV’de Karadut, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kızıl Goncalar yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Ekim reyting sonuçları sıralaması…
21 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
21 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.
21 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI