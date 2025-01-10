Dünün reyting sonuçları 9 Ocak Perşembe sıralaması için araştırmalar başladı. Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım gün içinde açıklanıyor. Dün ekrana gele yapımlar arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı vardı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total, AB birincisi oldu?