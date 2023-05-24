Dün akşam televizyon ekranlarında yer alan; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 23 Mayıs Salı 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...

Reytingler henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.