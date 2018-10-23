Çukur yine lider!

Her pazartesi akşamı adını zirveye yazdıran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Cumali’yi kurtarmaya adım adım yaklaşan Yamaç, beklenmedik anda büyük bir sürprizle karşılaştı. Mahsun’un Çeto’yu kurtarmak için Seyfettin Kadı’nın oğlunu kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Cumali’yi kurtarmaya çalışan Vartolu ve Medet tuzağa düştüler ve Seyfettin Kadı tarafından alıkonuldular. Vartolu ve Medet’in hayatının Seyfettin Kadı’nın oğlunu kurtarmasına bağlı olduğunu gören Yamaç, final sahnesinde yeni bir mücadeleye hazır olduğunu gösterdi.
22 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA ÇUKUR DAMGASI!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 13.21 izlenme oranı (rating), 28.61 izlenme payı (share), AB’de 11.05 izlenme oranı (rating), 26.22 izlenme payı (share), Total’de ise 11.02 izlenme oranı (rating), 26.14 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #pesetmedik etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #pesetmedik etiketi Twitter’da Türkiye'de 11 saat 40 dakika dünyada ise 6 saat 15 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye’de 9 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.
CELASUN VE MEKE KARŞI KARŞIYA GELDİ!
Kim olduklarını bilmeden birbirlerinin kader ortağına dönüşen Cumali ve Çeto, bölümün finalinde karşı karşıya gelince ipler koptu. İkilinin kıran kırana mücadelesi tansiyonu yükseltirken Celasun ve Meke de karşı karşıya geldi. Celasun’un tüm işlerini alt üst eden Meke, Celasun’a karşı gücünü göstermekten çekinmedi. Nefes kesen düello sırasında Celasun’un karşısında hayatını kaybeden kardeşinin ve babasının hayalini gördüğü anlar ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.
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