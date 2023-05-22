21 Mayıs reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Güzel Günler izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.