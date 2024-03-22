Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin veriler ile belli oluyor. Takip ettiği yapımın reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...