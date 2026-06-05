Reytinglerde hangi yapım zirvede? 4 Haziran Perşembe dün en çok hangi yapım izlendi?

Zeytinburnu'nda botoks yaptıran kadının işlem sonrası göz kapağı düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine giderek botoks yaptırdı. İddiaya göre, yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen ve 6 aya kadar geçmeyeceğini öğrenen Keten, konu ile ilgili şikayetçi oldu.(İHA)