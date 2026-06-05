Reytinglerde hangi yapım zirvede? 4 Haziran Perşembe dün en çok hangi yapım izlendi?
4 Haziran 2026 Perşembe reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekranlara gelen yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki performansı merak konusu olurken, gecenin zirvesine yerleşen yapım da araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabet sonrası "4 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 4 Haziran Perşembe dün reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirvede yer aldı? İşte detaylar…
Giriş: 05 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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Televizyon ekranlarında 4 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasındaki reyting yarışı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralamalar merak edilirken, günün en çok izlenen yapımı da araştırma konusu oldu. “Dün reytinglerde hangi yapım birinci sırada yer aldı?” sorusunun yanıtı aranırken, 4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına dair detaylar dikkat çekiyor. İşte reyting sıralaması...
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4 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI
4 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
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4 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI