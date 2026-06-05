Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Reytinglerde hangi yapım zirvede? 4 Haziran Perşembe dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reytinglerde hangi yapım zirvede? 4 Haziran Perşembe dün en çok hangi yapım izlendi?

        4 Haziran 2026 Perşembe reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekranlara gelen yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki performansı merak konusu olurken, gecenin zirvesine yerleşen yapım da araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabet sonrası "4 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 4 Haziran Perşembe dün reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirvede yer aldı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon ekranlarında 4 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasındaki reyting yarışı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralamalar merak edilirken, günün en çok izlenen yapımı da araştırma konusu oldu. “Dün reytinglerde hangi yapım birinci sırada yer aldı?” sorusunun yanıtı aranırken, 4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına dair detaylar dikkat çekiyor. İşte reyting sıralaması...

        2

        4 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI

        4 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

        3

        4 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        4 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda botoks yaptıran kadının işlem sonrası göz kapağı düştü

        İstanbul Zeytinburnu'nda düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine giderek botoks yaptırdı. İddiaya göre, yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen ve 6 aya kadar geçmeyeceğini öğrenen Keten, konu ile ilgili şikayetçi oldu.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'