Reytinglerde pazar yarışı! 30 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 30 Temmuz Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle ekrana gelen filmler reyting sıralamasında öne çıktı.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 31.07.2023 - 08:39
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30 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
30 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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30 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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30 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer