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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önceki gün oynanan tarihteki ilk kadın futbol müsabakasının ardından yaptığı talihsiz açıklamayla tepki çeken Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’e Galatasaray yönetiminden de tepki geldi.



Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in gelen tepkiler üzerine maç sonrası görüşmek ve özür dilemek için Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’i defalarca aradığı, Rezan Epözdemir’in Bilecik’e cevap vermediği ve konuşma talebine karşı “Konuşacak bir şey yok. Böylesine kıymetli bir mesajın verildiği, 'Kadına şiddete hayır' denildiği bir maçın sonrasında, soyunma odasındaki açıklamalarınız hiç şık olmadı. Açıklamalarınız maçın önüne geçti. Çok ayıp ve yakışıksız. Bu konuda kamuoyu nezdinde özür dilemeden bir daha bizi aramayın ” ifadeleriyle tepki gösterdiği öğrenildi.

Spor kamuoyundan ve Galatasaray cephesinden gelen tepkiler üzerine açıklama yapma gereği duyan Erol Bilecik, karşılaşma bittikten 3 saat sonra Twitter üzerinden bir özür mesajı yayınladı.