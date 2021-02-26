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HaberlerGündem50 MİLYON TON| Son dakika: Iğdır'da dev tuz rezervi bulundu!
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Iğdır'da bulundu! Rezerv 50 milyon ton!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 3 girişimci tarafından bulunan 50 milyon ton tuz rezervi sevindirdi. Tuz dağının içerisine kepçelerle giren işçilerin kamyon kamyon çıkardığı tuz, karla mücadele ve hayvancılıkta kullanılıyor. Girişimcilerden Selahattin İlter, "Buradan çıkarılan tuz hayvancılık ve karayollarında kullanılıyor. Malum kış şartlarından dolayı karayolları tuzu, kar ve buzla mücadelede kullanıyor. Yurtdışı olarak şimdilik Gürcistan'a ihraç ediyoruz" dedi

50 MİLYON TON| Son dakika: Iğdır'da dev tuz rezervi bulundu!
Iğdır'da bulundu! Rezerv 50 milyon ton!
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DHA

Iğdır'da, adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesinde, 3 girişimci, yeni bir tuz madeni tespit etmek amacıyla 2 yıl önce kentin güney doğusunda bulunan dağlık alanda çalışma başlattı. Dağlık arazide yapılan 2 yıllık sondaj çalışmaları sonucunda, yaklaşık 50 milyon ton tuz rezervi bulundu.

GÜRCİSTAN'A İHRAÇ EDİLİYOR

DHA'da yer alan habere göre şimdilik çıkarılan tuzu, karayolları karla mücadelede ve hayvancılıkta kullanılıyor. Yıllık 100 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen tuz Gürcistan'a da ihraç ediliyor.

Yapılan kazının ardından rezerve ulaşmanın ve üretime geçmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen işletme ortaklarından Selahattin İlter, "2019'da ruhsatımızı aldık, bu sene de işletmemize başladık.

"REZERVİMİZ 30-50 MİLYON TON"

İncelemelerde bulunan heyetin belirlediği verilere göre tuz rezervimiz 30 ile 50 milyon ton civarında. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu sene üretime başladık. Şimdilik karayolları ve besiciye hitap ediyoruz. Mağarada patlatma usulü ile çalışıyoruz, çıkardığımız ürünleri tesisimizde çekerek kırma eleme makinalarından geçirip, karayolları hayvancılar yoğunlukta olmak üzere her türlü isteğe göre siparişlerimizi teslim ediyoruz. Şu anda kış olması nedeniyle tuzlarımız karayolları ekipleri tarafından yollarda kullanılıyor. Yurtdışı olarak şimdilik Gürcistan'a ihraç ediyoruz" diye konuştu.

"ASTIM HASTALARINA HAVASI İYİ GELİYOR"

Tuzun çıkarıldığı mağaranın sağlık için çok faydalı olduğuna değinen İlter, "Astım ve bronşiti olan, ayaktaki mantar rahatsızlığı bulunanlar için burası bulunmaz bir yer. Zaman zaman gelip tuz mağarasında duranlar oluyor, özellikle astım hastaları gelip durdukları zaman günlerce tüp kullanma gereği duymadıklarını söylüyorlar.

Üretimimiz oldukça sağlıklı, içerisinde kesinlikle herhangi bir katkı maddesi yok. Olduğu gibi kayayı alıp makineye vurduktan sonra torbalanarak tüketicinin kullanımına sunulur" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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