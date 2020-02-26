Rezervasyon sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

REZERVASYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, rezervasyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "rezarvasyon, razervasyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'rezervasyon'dur.

REZERVASYON KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'ayırtma' anlamına gelen rezervasyon, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.