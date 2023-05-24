Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü

Aksaray'da 25 yaşındaki hemşire Saliha Tuncel, birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi.

Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel'in cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti! Adil Serdar Saçan kimdir, kaç yaşındaydı ve ölüm nedeni ne?
GÜNDEM Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü hayatını ...
KGM KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
İzmir'de naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
Toprağa gömülü roketatar ele geçirildi
GÜNDEM Toprağa gömülü roketatar ele geçirildi
KURBAN BAYRAMI İKRAMEYİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve kaç TL ödenecek?
GÜNDEM Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!
Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" başladı
GÜNDEM Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" başladı
EMEKLİ ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına ek zam ve refah payı açıklaması! Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarına ek zam açıklaması! İşte muhtemel maaş senaryoları. ...
Hatay’da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
Okuldaki deneyde patlama: Yaralılar var
GÜNDEM Okuldaki deneyde patlama: Yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.