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Polis yakaladı! İğrenç olay!

İstanbul Sultangazi'de, 2 kadının kendilerini sözlü taciz ettiği iddiasıyla kovaladığı şüpheli, girdiği sokakta polis tarafından yakalandı. Şüphelinin polisler tarafından yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

REZİL! Son dakika: Polis yakaladı! İğrenç olay! Genç kızları taciz eden sapık yakalandı! - VİDEO HABER
Polis yakaladı! İğrenç olay!
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DHA

İstanbul Sultangazi'de, geçen pazartesi akşamı, İsmetpaşa Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, iki genç kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınların tepki göstermesi üzerine koşarak kaçmaya başladı.

KADINLAR TACİZCİYİ KOVALADI

DHA'da yer alan habere göre iki kadın da şüphelinin peşinden koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ile kadınlar arasında yaşanan kovalamacaya polis de dahil oldu.

DARP ETMEK İSTEDİLER

Kaçan şüpheli, 131 Sokak'ta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darp etmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Kadınların şikayetçi olduğu şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"POLİS ADAMI ALDI, GÖTÜRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Ceylan, "Bir adam genç kızlara sözlü tacizde bulunmuş. Ondan sonra bu kızlar adamı kovalamaya başlamışlar ve o sırada polise haber vermişler. Kovalamaca sonucu yakalandı. Mahallemizin gençleri polise, 'bırakın biz halledelim' dediler. Polis arbede olmaması için adamı aldı, götürdü" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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