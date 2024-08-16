Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 10 milyar dolarlık serveti olan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego mega yatını Yalıkavak'a demirledi - Magazin haberleri

        Ricardo Salinas Pliego mega yatını Yalıkavak'a demirledi

        10 milyar dolarlık bir serveti bulunan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 08:40 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, Bodrum'da tatil yapıyor.

        2

        10 milyar dolarlık bir serveti olan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi. 68 yaşındaki iş insanı, 600 ton yakıt alan mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi.

        3

        Ricardo Salinas Pliego'nun yatından kalabalık bir grup, akşam saatlerinde tekneden inip bit bot aracılığıyla karaya geçti.

        4

        Ricardo Salinas Pliego'nun ayrıca teknesinde helikopterinin hazır bulunduğu görüldü.

        #Ricardo Salinas Pliego
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!