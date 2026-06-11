Rich Paul: Adele ile çok doğal bir şekilde tanıştık

'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile basketbol menajeri Rich Paul, 2021'den bu yana gözlerden uzak bir birliktelik yaşıyor. 38 yaşındaki şarkıcı, 2024 yazında verdiği bir konserde, Paul ile nişanlandıklarını duyurmuştu.

45 yaşındaki Paul, Adele ile olan ilişkisi hakkında, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında yorum yaptı.

Ünlü şarkıcıyla nasıl tanıştıklarını anlatan Paul, "Onu bir süredir tanıyordum. Ama rahat çevrelerde olan insanlarla asla yakınlaşmaya çalışmadım, çünkü onlar her zaman bununla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden bu asla benim tarzım olmadı. Gerçekten de çok doğal bir şekilde gelişen bir şeydi" dedi.

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Adele'in şarkılarına atıfta bulunan Paul, "Elbette en büyük hitleri bilmemek mümkün değil" dese de kendisinin Adele'in müziğini aktif olarak dinlemediğini de itiraf etti. Paul, "Büyük şarkıları o zamanlar biliyordum, ama şimdi bildiğim tüm şarkıları o zamanlar bilmiyordum" diye belirtti.

Paul, sevgili olmadan önce Adele ile zaman zaman karşılaştıklarını ve bu sayede birbirlerini daha iyi tanıdıklarını söyledi.

"İkimiz de aynı çevrelerdeydik ve birbirimizle takılıyorduk. Sürekli birbirimizi görüyor, gülüyor, şakalaşıyorduk. Gerçekten de çok samimi bir ilişkiydi" diyen Paul, daha sonra şakayla karışık, ilişkilerinin "ta ki samimiyet bozulana kadar" iyi gittiğini ve Adele için "ilgi odağı haline geldiğini" söyledi.

Adele ile Simon Konecki 2011'den 2019'a kadar birlikteydi

Adele, Rich Paul ile ilişkisinden önce, 2011'de başlayıp sekiz yıl süren büyük bir ilişki daha yaşamıştı. Ünlü şarkıcının '30' adlı çok satan albümüne ilham olan Simon Konecki ile ilişkisi 2018'de evlilikle sürse de 2019'da bitmişti. Bu ilişkiden şimdi 13 yaşında olan bir oğlu olan Adele, resmi olarak 2021'de boşanma davasının bittiğini açıklamıştı.

Adele ve 13 yaşındaki oğlu Angelo