Ricky Gervais, Emmy Ödülleri'ndeki siyasi konuşmaları yerden yere vurdu: Hâlâ dinlemiyorlar

Ünlü oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, 2020 Altın Küre Ödülleri'ni sunarken yaptığı sert konuşmanın bir kısmını paylaşarak, Emmy Ödülleri'ne tepki gösterdi. İngiliz oyuncu, Hollywood yıldızlarını töreni siyasi açıklamalar yapmak için kullanmalarından dolayı eleştirdi.

Ricky Gervais 5 yıl önce; "Bu gece bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın. Halka hiçbir konuda ders verecek durumda değilsiniz" demişti. Gervais ayrıca, "Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz Greta Thunberg'den okulda daha az zaman geçirdiniz" ifadesini kullanmıştı.

Önceki gece düzenlenen Emmy Ödülleri'nin ardından Ricky Gervais, kendi sözlerini; "Hâlâ dinlemiyorlar" başlığıyla birlikte X platformunda yeniden paylaştı. Gervais'e destek verenler de oldu, karşı çıkanlar da.

Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Eğlence sektöründe sağduyulu ve net görüşlere sahip az sayıdaki kişiden birisiniz", "Her ödül töreninden önce sözleriniz alıntılanmalı. Belki bir gün öğrenirler" benzeri ifadeler kullandı.

Ricky Gervais'e karşı çıkanlar da; "Soykırımı kınamak için 'gerçek dünya' hakkında bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Alternatifiniz ne? Ayrıca kendi cehaletinizi ve ilgisizliğinizi evrensel veya takdire şayan bir şey olarak görmeyin" benzeri çıkışlarda bulundu.