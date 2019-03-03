Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında BB Erzurumspor-Galatasaray maçını değerlendirdi:
Oyunun son bölümü iki takımın ligdeki aynasıydı. Rus ruletine döndü. Hoca, geçen hafta tehdit almadığı için Donk'u aldı, ileriye koydu. Bu kez Erzurum'un da tehlikeleri vardı.
İki takım da maç sonu üzüntüden yere yığıldı. İki takımın teknik direktörleri, başkanları bugün üzgündür. Bugün beraberlik, hem Erzurum'a hem de Galatasaray'a eksi 2 yazar.
Başakşehir, geçen hafta Galatasaray'dan önce oynadı. Bugün de önce oynadı. Maça 9 puan geride başlamak çok zordur. Sizi rahatsız eder.
Selçuk, bir hata dışında çok iyi oynadı. Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Bu sahada alıp topu oynuyordu. Topu tutan tek oyuncuyu oyundan çıkardı hoca. Selçuk bu zeminde oynamak istemez ama Ndiaye hiç istemez.
Hoca, maçın son bölümünde 4-2-4'e döndü. Selçuk yerine Belhanda veya Ndiaye'den birisini çıkarması gerekiyordu.
Galatasaray, golü attıktan sonra durdu. Durunca hoca, 'Ben 8 puan gerideyim' dedi ve çift forvete döndü. Ardından oyun tamamen Erzurum'a döndü. Sonra hem kaybetmemek hem de kazanmak için Mitroglou yerine Emre'yi aldı. Bu hamle de doğruydu.
Bu zeminin yanında 3 bin rakımda oyuna giren oyuncu inanın nefes bile alamaz. Bolivya mesela içeride coşuyor, dışarıda fark yiyor.
Oyuncular bazen zeminden dolayı kayıp düştü. Erzurumspor neden diğer maçlarını akşam oynamıyor? Büyük maç diye akşam oynandı. Galatasaray'ın gündüz oynansın isteği çok normaldi. Deniz seviyesinden bu kadar yüksek rakıma gitmek çok ama çok zordur.
Galatasaray'ın kredisi çok ama çok azaldı. Yarın gazetelerde Başakşehir için 'Şampi' başlıkları atılacaktır. Başakşehir'in şampiyonluk şansı çok artmıştır. Ben maç izleyecek olsam ''Hadi bugün de Başakşehir maçını seçeyim'' demem. Gerçekten demem. Ben heyecan istiyorum futboldan.
Bu maçta mı Başakşehir maçında mı daha çok heyecanlandım. Galatasaray'ın maçında çok daha heyecanlandım.
Galatasaray, 8 puan gerideyim diye bakmıyor. 5 puan gerideyim diye bakıyor. Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynayacağı haftada Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacak. Son 8 haftaya 5 puan farkla girerse Galatasaray, şansları eşitler.
Başakşehir, Fenerbahçe maçından kayıpsız geçerse şampi diyebiliriz. Şimdi diyemeyiz ama. Kritik hafta, gelecek hafta olacaktır.
Başakşehir'in büyük bir avantaj yakaladığı bir gerçek. Önümüzdeki hafta Galatasaray - Antalyaspor maçından sonra çok farklı tahminler konuşabiliriz. Eğer Pazartesi akşamı hala 8 puan fark olursa o zaman başka şeyler konuşuruz.
Fernando, bu sezon Galatasaray'a faydalı olamadı. Performansı çok düşük kaldı. Bugün olsaydı farklı olur diyemem.
Cüneyt hoca, ilk yarıda biraz sallandı ama ikinci yarıda iyi maç yönetti. Oyuncular da onu pek fazla zorlamadı zaten. Cüneyt hocanın Avrupa'da yönettiği maçların %80'i iyiydi, Türkiye'de yönettiği %80'i kötüydü. Bugün iyiydi ama.
En kolay kazanan takım Başakşehir. Hiçbir şey anlamıyorsun skor bir anda skor 2-0 oluyor. Üç büyüklerden birinin formasını giysinler hat-trick yaparlar. Lige ambargo koyarlar.
Marcao, Benfica maçında da aynı hatayı yapmıştı. Bireysel hata futbolda olur. Ozan Kabak'ın da 2 gol atması gurur verici. Ozan'ın yolu açık olsun. Marcao, Galatasaray'a faydalı olur. Ama çok kritik maçlar da hata yapmıştı.
Hiçbir duyumum ve merakım da yok TFF başkanlığı ile ilgili. Temel problem 18 takım bir akşam yemeğinde buluşsa alt liglerde 3-4 kişi alsalar TFF başkanını düşürebilme şeyine sahipler diye biliyorum.
Hüsnü Bey'le sanki devam edilecek gibi. Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım Bey, başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum.
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