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Oyuncular bazen zeminden dolayı kayıp düştü. Erzurumspor neden diğer maçlarını akşam oynamıyor? Büyük maç diye akşam oynandı. Galatasaray'ın gündüz oynansın isteği çok normaldi. Deniz seviyesinden bu kadar yüksek rakıma gitmek çok ama çok zordur.