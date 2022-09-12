Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yusuf Demir ve Arda Güler...

"YUNUS OYUNUYLA, KEREM GOLLERİYLE BELLİ OLACAK"

"Her hafta olduğu gibi 6-7 top kaybetti Kerem bugün. Herkesin yarın gazetede yazdığı Kerem geri döndü olacak normal olarak. Geçtiğimiz haftalarda da hep yakaladıkları vardı onlar da gol olabilirdi. Bugün attı, devre arasında çıksaydı da kim neden çıktı şimdi der miydi? Bence demezdi. Yunus'u oyunuyla değerlendireceğiz, Kerem'in de gollerini göreceğiz. Yunus'tan zaman zaman araya toplar gibi şeyler izleyeceğiz Kerem koşmamazlık, denememezlik yapmıyor, bazen topla dışarı çıkıyor, 28 yaşında da muhtemelen bunları görücez ondan."