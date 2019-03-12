Nihat Özdemir kimdir? sorusu Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından sonra gündeme geldi. Yıldırım Demirören'in istifasının ardından TFF Haziran ayın başkanlık seçimine gidecek. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, seçim öncesinde "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Nihat Özdemir'in hayatından detaylar haberimizde.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski 2. başkanı ve basın sözcülüğü görevini yaptı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, inşaat alanlarında yatırımları vardır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Limak, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ve İstanbul Havalimanı'nın hissedarıdır.

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.