Riga’da Din Eğitimi Buluşması: Yeni başkan seçildi, dayanışma mesajı yeniden hatırlandı

Riga oturumunun en önemli gündemlerinden biri, ISREV’in yeni başkanı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mualla Selçuk’un Başkanlık görevine başlamasıydı.

Genel Kurul’da onaylanan seçim sonrası iletilen mesajda, Mualla Selçuk’un uzun yıllar boyunca organizasyona sunduğu katkıların altı çizildi. Bu göreve seçilmenin “tamamen hak edilmiş bir sonuç” olduğu vurgulandı. Mesajda ayrıca, “Bu görevde sizinle çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesiyle yeni döneme dair umutlar dile getirildi.

DAYANIŞMA GELENEĞİ YENİDEN HATIRLANDI

Mualla Selçuk, açış konuşmasında ISREV’in sadece akademik bir forum değil, aynı zamanda zor zamanlarda üyeleriyle dayanışma gösteren bir topluluk olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, 2016 yılında ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen 20. kongrede Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara Üniversitesi’ne iletilen dayanışma mesajını yeniden hatırlattı.

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O dönemde, Türkiye’den katılımcılar kongreye gelememiş; Ankara Üniversitesi Rektörü’nün dünya üniversitelerine gönderdiği mektup Chicago’daki kongrede okunmuştu. Yıllık raporda ise şu ifadeler yer almıştı: “Rektörün yurt dışındaki üniversitelere gönderdiği mektup sayesinde bilgilenmiş bulunmaktayız. ISREV, 16. Kongresini Mualla Selçuk’un koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi’nde yapmıştı. Böylece dünyanın pek çok ülkesinden gelen ve farklı din ve dünya görüşlerine sahip olan biz ISREV üyeleri, Ankara Üniversitesi’nin dostu olduk. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu anlamakta ve bunun için esef duymaktayız. En kısa zamanda tekrar istikrarınıza, huzur ve esenliğinize kavuşmanızı umuyoruz. Gelecek toplantılarda Türk meslektaşlarımızı aramızda görmek ve eğitim ile toplum hayatını ilgilendiren önemli ahlaki meselelere katkılarını sürdürmelerini diliyoruz.”

AKADEMİSYENLER SUNUM YAPTI Bu hatırlatma, ISREV’in kriz zamanlarında da üyelerinin yanında duran bir topluluk olduğunu ortaya koyuyor. Riga’daki seminerde Mualla Selçuk ulusal ve uluslararası akademisyenlerle birlikte iki önemli projeyi tanıttı. “DAYANIKLI SINIFLAR PROJESİ” Milli Eğitim Bakanlığı ve Dayanıklı Sınıflar Hareketi işbirliğiyle yürütülen bu proje, özellikle 6 Şubat 2023 depreminin ardından öğretmenlere değer temelli bir din eğitimi kapsamında "karşılaşma ahlakı" becerisi kazandırmayı hedefliyor. Zor zamanlarda sınıf içinde dayanıklılığı artırmayı amaçlayan projede, din kültürü öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler veriliyor. Teorik ve uygulamalı aşamalarla bireylerin kriz durumlarında edindikleri değerleri yaşamlarına yansıtmaları sağlanıyor. “DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞALIM VE KARŞILAŞMALARIMIZDAN ÖĞRENELİM” Erasmus+ destekli proje, farklı dünya görüşlerinden gelen öğrencilerin karşılıklı saygı ile etkileşim kurmalarını amaçlıyor. Türkiye, Almanya, Avusturya ve Yunanistan’dan öğretmen adayları ve öğrenciler dijital platformlarda buluşarak karşılaşmaya ve dünya görüşlerini paylaşmaya dayalı öğrenme gerçekleştirdi. Proje, uluslararası öğretmen eğitimine katkı sunarak sınıflarda hoşgörü, empati ve sosyal uyum becerilerini artırmayı hedefliyor.