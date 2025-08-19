Son yıllarının çoğunu hamile olarak geçiren Rihanna, bu süreçte özel hayatı ve çocuklarının yanı sıra tarzıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Çocukları; RZA ve Riot'a hamile olduğu dönemlerde giymeyi tercih ettiği kıyafetleriyle oldukça dikkat çeken Rihanna, bu iddiasını üçüncü çocuğunda da sürdürüyor.

'Şirinler' filminde seslendirme yapan Rihanna, büyüyen karnını Belçika'da gerçekleştirilen filmin prömiyerinde giydiği mavi renkli transparan bir elbise ile gözler önüne sermişti.

Barbadoslu şarkıcı, yeni tarzıyla da dikkat çekti. Los Angeles sokaklarında görüntülenen Rihanna, bu kez iddialı bir kıyafetle değil çizgili pijamayla dolaştı.

Rihanna, pijamalarını ise yine pembe renkli 2019'un trendi olan keçi ayakkabıları, yine ona aynı tonlarda eşlik eden bandana ve takılarla kombinledi.

Rihanna'ya bu kısa gezintisinde ise büyük oğlu RZA eşlik etti. Anne - oğul Los Angeles sokaklarında böyle objektiflere yansıdı.

Fotoğraflar: AP, Backgrid USA, Shutterstock