Rihanna'nın babası ronald Fenty hayatını kaybetti

Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında hayatını kaybetti. Fenty'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Aile yakınlarının, California'da toplandığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcıdan ve temsilcisinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Ronald Fenty'nin vefatı, Rihanna'nın üçüncü çocuğuna hamile olduğu bir döneme denk geldi. Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da, ikilinin son yıllarda aralarındaki sorunları çözdüğü biliniyordu. Hatta Ronald Fenty, geçtiğimiz günlerde Rihanna'nın ilk çocuğu RZA'nın dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Avalon