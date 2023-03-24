Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı

ASAP Rocky ile ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Rihanna, sıra dışı bir evlilik teklifiyle sarsıldı. Rihanna'ya evlilik teklifi etmek için ünlü şarkıcının evine girmeye çalışan takıntılı hayran, polis tarafından tutuklandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez anne ve baba olmak için gün sayıyor.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Doğuma az kalan bebeği için hazırlık yapmaya başlayan Rihanna, dün sabah yanında korumalarıyla alışverişe çıktı. 35 yaşındaki şarkıcı, bir bebek mağazasına girip doğacak bebeğine kıyafet aldı.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Makyaj yapmayan ve yüzünü de büyük güneş gözlükleriyle saklayan Rihanna'nın karnını kapatan kıyafetler giymeyi tercih ettiği görüldü. Barbadoslu şarkıcı, mağazaları gezerken dışarıda bekleyen korumaları Rihanna'ya mağazadan çıktıktan sonra yürürken ve otomobiline binerken eşlik etti ve adeta etrafında kuş uçurtmadı.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Ancak aynı gün Rihanna'nın Los Angeles'taki evinde büyük bir panik yaşandı. Adı açıklanmayan bir adam ünlü şarkıcının evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı ve Rihanna'nın evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşturan polis memurlarıyla doldu.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Rihanna'nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    EVLENME TEKLİFİNDE BULUNACAKTI

    Polis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    DAHA ÖNCE DE BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

    Bu Rihanna'nın başına gelen ikinci benzer durum. 2018’de de adı Eduardo Leon olarak açıklanan bir hayranı aynı şekilde şarkıcının evine girmeye çalışmış, yine evdeki yardımcıların hızlı davranarak polisi araması üzerine bu kişi tutuklanmıştı. Evin dışında 12 saat beklediğini ve Rihanna ile cinsel birliktelik yaşamak için oraya gittiği açıklayan takıntılı hayranı şarkıcıya büyük korku yaşatmıştı.
  • Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini bastı - Magazin haberleri

    İKİNCİ BEBEK HEYECANI

    Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA, Avalon

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.