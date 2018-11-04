Rio Ave - Nacional Madeira düellosu

Rio Ave ve Nacional Madeira, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 17 puanlı Rio Ave 4. sırada bulunuyor, Nacional Madeira 5 puana sahip ve 17. sırada. Rio Ave son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nacional Madeira, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 810. İddaa'da Rio Ave kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Nacional Madeira kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rio Ave son hafta oynanan Benfica maçında 2-0 yenildi.

Nacional Madeira, Boavista karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Rio Ave, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Nacional Madeira, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Madeira 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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