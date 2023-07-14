70 milyar dolarlık 'mahkeme' coşkusu SEC'in açtığı davanın Ripple lehine sonuçlanması kripto paralarda sert yükselişlere yol açtı. Ripple'da günlük yükseliş yüzde 73'ü bulurken SEC tarafından, Ripple ile benzer şekilde, 'menkul kıymet' olduğu iddia edilen ADA yüzde 27, Solana ise yüzde 33 değer kazandı. Bitcoin ise 31.740 dolarla Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Kripto paraların toplam piyasa değeri mahkeme kararının ardından 70 milyar dolar arttı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlandı. New York Güney Bölge Mahkemesi, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına vardı.

SEC, Aralık 2020'de XRP'nin geliştiricisi Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı. Ripple ise XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.

Uzmanlar, XRP'nin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesinin diğer kripto paralar için de bir emsal oluşturacağını belirtti.

REKLAM

Kararın ardından kripto paralarda sert yükselişler yaşandı. XRP bu sbah itibarıyla günlük yüzde 73 yükseldi. SEC'in benzer 'menkul kıymet' suçlamasında bulunduğu Solana yüzde 33, Cardano (ADA) ise yüzde 27 değer kazandı.

BITCOIN 14 AYIN ZİRVESİNDE

Yükseliş dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin'i de etkiledi. Bitcoin günlük yüzde 3.88 yükselerek bu sabah itibarıyla 31.470 dolardan işlem gördü. Dün gece Bitcoin 31.740 dolarla Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum ise yüzde 7.8 yükselerek 2.010 doları aştı.

Karar öncesinde kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 190 milyar dolar iken bugün 70 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 260 milyar dolara çıktı.